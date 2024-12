Lanazione.it - Gigi Buffon nel Borgo dei borghi. Il campione e il suo libro a Peccioli

(Pisa), 8 dicembre 2024 – Un bagno di folla, non poteva essere altrimenti per, il portiere di tante imprese edel mondo nel 2006 che ieri sera è arrivato aper presentare il suo“Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi” (Mondadori). Con lui sul palco Francesco Costa. Un evento che fa parte della rassegna “A Natale libri per te“ iniziata il 5 dicembre e che si concluderà domani. Un’occasione per conoscere storie, prendere parte a incontri e visitare i temporary store. E ieri, alla Galleria dei Giganti si è consumato uno degli evento clou della manifestazione con la partecipazione del celebre portiere. “Ilè stato un profondo viaggio nella psicanalisi?” Chiede subito Costa. “Quando si fanno i conti alla mia età guardi con occhi diversi quello che si è stati – racconta– Uno dei miei motti è non rinnegare e non restaurare.