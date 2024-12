Ilgiorno.it - Festa di fiori, musica e processione

Leggi su Ilgiorno.it

Deposizioni dialla Madonna, concertili e inaugurazioni di presepi: ladell’Immacolata accende gli eventi natalizi nel territorio del Nord Milano. A cominciare da Bresso, con la tradizionalealla statua in arenaria de "La Castela", posta sulla stele nel centro di piazza Immacolata. Oggi pomeriggio, dalle 16, i sacerdoti e i fedeli partiranno dalla chiesa parrocchiale "Santi Nazaro e Celso" di via Roma per raggiungere la vicina piazza Immacolata: qui, prima i volontari delle associazioni locali deporranno omaggi floreali nell’aiuola stradale, poi il parroco di Bresso salirà su una gru per depositare una corona diai piedi della statua della Madonnina. Al termine della cerimonia, nella zona pedonale della piazza il Centro sociale anziani di Bresso offrirà cioccolata calda e fette di panettone.