Oasport.it - Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber in testa dopo il segmento di salto dell’individual compact

Va in archivio ildicon gli scidella gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di, in corso a Lillehammer, in Norvegia: dal trampolino grande LH HS140, a svettare è il norvegese, mentre in casa Italia il migliore è Iacopo Bortolas, 34°. La 7.5 km di fondo è prevista alle 14.00.La frazione diva al norvegese, il quale svetta con 167.9 punti grazie ad un balzo di 139.5 metri. Alle sue spalle tre austriaci: partirà con 6? di ritardo Thomas Rettenegger, secondo con 164.1, mentre scatterà con 12? di distacco Johannes Lamparter, terzo con 157.2, infine scatteranno a 17? Franz-Josef Rehrl ed il tedesco Julian Schmid, appaiati al quarto posto con 151.0.In casa Italia il migliore è Iacopo Bortolas, 34° con 117.