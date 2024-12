Serieanews.com - Che record per i 3 Esposito! L’anno prossimo potrebbero giocare insieme

Sebastiano, Salvatore, Francesco Pio: glistupiscono il calcio italiano e pensano già alanno.essere tutti nella stessa squadraC’è qualcosa di magico in una famiglia che condivide un talento eccezionale, e i fratellilo hanno appena dimostrato scrivendo una pagina di storia del calcio italiano.Sebastiano Salvatore e Pionella stessa squadra (Foto: Lapresse) – serieanews.comNella stessa giornata, tutti e tre sono andati in gol: Sebastiano, autore di una doppietta in Verona-Empoli, e i fratelli Francesco Pio e Salvatore, entrambi a segno con la maglia dello Spezia. Unraro, che mette i riflettori su tre giovani dal potenziale straordinario.Ma per questi tre talenti, il gol è solo un punto di partenza. L’obiettivo comune è chiaro:stabilmente in Serie A, e ilanno potrebbe essere quello giusto per vederli protagonistiin una squadra capace di valorizzarli.