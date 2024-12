Ilrestodelcarlino.it - Calano gli occupati e anche gli infortuni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questi giorni di forti tensioni sul fronte dell’occupazione arrivail reportsul lavoro e malattie professionali nelle Marche e nel Piceno nei primi 10 mesi del 2024 stilato dall’Inail. Le denunce dio sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024, nel Paese, sono state 491.439 (+0,4% rispetto a ottobre 2023), con un aumento dei soli incidenti in itinere. I casi mortali sono stati 890 (+2,5%). Le patologie di origine professionale denunciate, 73.922. Nelle Marche glidenunciati all’Inail sono stati 13.964 contro i 14.189 dello stesso periodo del 2023 (-1,5%). Nella Provincia di Ascoli Piceno sono stati 1.850 contro i 1.915 (-3.3%). I morti 15 contro i 21 (-28.5%). Nel Piceno da 2 a 1 (-50%). Circa le patologie professionali è confermato l’incremento dei periodi precedenti ovvero in regione sono state denunciate 6.