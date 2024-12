Sport.quotidiano.net - Battaglia nella tormenta fra Venezia e Como: la sfida finisce in pareggio

Drammaticoal Penzo di, per 2 a 2 fra. Una partita condizionata dal vento e dalla pioggia, che ha messo in difficoltà entrambe le squadre. Tre gol su quattro, sono stati realizzati per casualità o per aiuto del vento, l'unico gol vero è stato quello di Belotti. Per vincere Fabregas, lancia Belotti in attacco al posto di Cutrone, e mette Sala a sostituire l'infortunato Moreno. Si gioca in condizioni climatiche estreme, con vento forte e pioggia. Ilvuole la posta, si butta in avanti, ci prova subito Strefezza, con Stankovic che mette in angolo. Ilva in vantaggio al 15' con un contestato gol di Phojampalo, che essendo in sospetto fuorigioco, per evitare il tiro da fuori di Colussi Caviglia, devia di tacco il pallone che mette fuori causa Reina. Il vento non permette di giocare palloni alti, Nico Paz ci prova lo stesso al 22', con un tiro a giro verso l'angolino alto, che viene messo in angolo da Stankovic con un gran volo.