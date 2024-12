Lanazione.it - Arresto in flagranza ad Albiano Magra: carabinieri fermano ladro in fuga

Manette ai polsi einper furto e resistenza a pubblico ufficiale. Così idella stazione di Aulla, ieri, hanno sventato un’incursione ladresca ad. Allertati dalla centrale operativa sono intervenuti immediatamente nella casa dove erano stati segnalati rumori sospetti provenire dall’interno di un appartamento. Mentre i militari si avvicinavano si sono accorti della presenza di un malvivente vestito di scuro che stava cercando di allontanarsi da una porta finestra dell’abitazione in cui era entrato per procurarsi il bottino. Ilforse si è accorto dell’arrivo della pattuglia e si è dato a precipitosa. Ma ilo hanno inseguito per qualche centinaio di metri e poi lo hanno raggiunto riuscendo a bloccarlo. L’uomo, risultato uno straniero regolare sul territorio italiano, ha cercato di liberarsi sferrando calci e pugni ai militari, ma è stato comunque tratto ine trasferito alla caserma di Pontremoli per le conseguenti attività di polizia giudiziaria.