Addobbo a Porto Ercole. Maxi Cometa all’uncinetto all’ingresso del centro

Una mega stellafatta. È stata posizionata asopra la Porta Senese che conduce alstorico, dove si terrà il tradizionale presepe vivente il 26 dicembre, il 4, 5 e 6 gennaio, partendo da piazza Santa Barbara attraverso i vicoli del paese vecchio. L’ingresso sarà libero dalle 16,30 alle 19, passando per un percorso indicato tra i personaggi classici del presepe, dalla reggia di Erode, dall’accampamento dei soldati romani fino alla grotta di Betlemme, insieme ai Magi e ai pastori. Il comitato e la parrocchia sono già al lavoro per l’allestimento, mentre decine saranno i figuranti che parteciperanno alla kermesse. Quest’anno con un ingresso particolare, grazie a un gruppo di donne tutte legate da una passione comune: l’arte dell’uncinetto. Ogni anno, durante le festività natalizie, si riuniscono per creare insieme decorazioni uniche e speciali.