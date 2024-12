Inter-news.it - West Ham, bruttissimo incidente per Antonio! Il club: «Preghiamo per lui»

Leggi su Inter-news.it

IlHam ha annunciato con preoccupazione che il suo attaccante Michailè stato coinvolto in un gravestradale. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dellondinese.SPAVENTOSO– Momenti di grande preoccupazione in Inghilterra per le condizioni legate all’attaccante Michail. Secondo le prime ricostruzioni, il calciatore giamaicano naturalizzato inglese è stato vittime di un preoccupantestradale a bordo della sua auto. L’sarebbe avvenuto nelle campagne dell’Essex, dove il calciatore giamaicano era alla guida della sua Ferrari. Le immagini diffuse sui social mostrano una vettura di lusso gravemente danneggiata, in particolare sul lato destro, quello del guidatore, considerando la disposizione del volante nel Regno Unito.