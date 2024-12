Ilrestodelcarlino.it - Vm Motori: cassa integrazione per 215 dipendenti a causa di contrazione di mercato

Alla Vmstabilimento del gruppo Stellantis, ieri si è tenuto un incontro tra la dirigenza aziendale e le organizzazioni sindacali di Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm, Uglm e Aqcf per l’esame congiunto per laordinaria. Due le settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale, dal 9 dicembre al 20 dicembre; interessati sono 215: 178 operai e 37 impiegati. Le ragioni del ricorso alla cig ordinaria sono dovute ad unadi. Quindi, itorneranno al lavoro dal 7 gennaio prossimo, dopo le festività natalizie. L’attenzione resta concentrata sul futuro, in attesa di notizie riguardo le prospettive per lo stabilimento centese che, ad oggi, impiega 400 lavoratori. Recentemente Vmha presenziato alla fiera Eima international di Bologna con due nuovicon il proprio marchio: uno a idrogeno e uno ibrido.