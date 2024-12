Quotidiano.net - Vietnam, corsa per salvare la ‘regina delle truffe’ condannata a morte. Servono 9 miliardi

Roma, 7 dicembre 2024 – Ore contate perla miliardariaita Truong My Lan da una condanna aper aver ideato unapiù grandi frodi della storia mondiale, facendo spariredal sistema finanziarioita. La 68enne martedì scorso ha perso il suo appello contro la condanna, dopo che ad aprile era finita nel braccio dellada un tribunale di Ho Chi Minh per appropriazione indebita di oltre 12di dollari, una somma equivalente a circa il 3% dell’intera economia del. Magnate immobiliare, Truong My Lan era unadonne d’affari più ricche del Paese. Ha accumulato un portafoglio incredibilmente prezioso di case di lusso, hotel e proprietà commerciali in tutto il paese e all'estero, presumibilmente trasformando di fatto una grande banca nel suo bancomat personale.