Iodonna.it - Un ritratto intimo dell'indimenticato cantautore partenopeo a 10 anni dalla scomparsa. Al cinema per soli tre giorni a gennaio

Milano, 6 dic. (askanews) – Sarà alsolo sabato 4, domenica 5 e lunedì 6il documentario Pino Daniele – Nero a metà, scritto da Marco Spagnoli e Stefano Senardi, une profondoa vita e carriera delnapoletano, unae figure più importantia musica italiana. A 10di Pino Daniele, il documentario sarà l’occasione per riscoprire l’uomo dietro l’artista, grazie ai racconti e le emozioni racchiuse in uno dei suoi album più rappresentativi. Film biografici: nuovi biopic, cantanti, personaggi, attori guarda le foto Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, per la regia di Marco Spagnoli, Pino Daniele – Nero a metà ripercorre la prima partea carriera di Pino Daniele.