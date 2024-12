Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-12-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è in apertura assemblea nazionale il Parlamento sudcoreano aperto la sua sezione primaria che dovrà esaminare Tra l’altro la mozione presentata dalle opposizioni l’impeachment del presidente i deputati del Power party partito al governo hanno abbandonato l’aula con l’intenzione di boicottare il voto e mettere a rischio raggiungimento del quorum dei 200 voti necessari a far passare la mozione di opposizione mi hanno 192 hanno bisogno di 8 studenti del People Power party Laura quindi respinto il disegno di legge che chiede alla figlia di un’indagine speciali della procura sulle accuse di corruzione che circondano la first lady intanto 150000 persone hanno preso parte ad una manifestazione contro il presidente andiamo in Medio Oriente l’iran iniziativa quali comandanti militari di alto rango e altri funzionari della Siria per cui capi della Forza del corpo delle guardie rivoluzionarie diplomatici con le loro famiglie a civili l’evacuazione sono venerdì mattina lo riferisce il New York Times citando funzionari regionali iraniani anche come negli Stati Uniti e Giordani hanno insultato i propri concittadini e lasciare il paese il prima possibile esercito siriano intanto annuncia di essere posizionato nel sud del paese amanei Cairo secondo il Wall Street Journal avrebbero consigliato dal presidente siriano Assad devi lasciare il paese per instaurare un governo in esilio possiamo innia la polizia su indicazione della magistratura effettuato perquisizioni stamattina in tre abitazioni di Brasov il centro del paese in relazione alle indagini su presunte ingerenze straniere che hanno portato all’annullamento delle elezioni presidenziali in un comunicato stampa Mi hanno riferito che le perquisizioni riguardo nel caso legato reati di corruzione Degli elettori riciclaggio di denaro e falsificazione di computer ancora Ester in Olanda l’hai almeno 20 persone hanno perso la vita per il collo in piena notte di una palazzina residenziale di 3 piani che è seguita con esplosione è un incendio lo scrive il principale quotidiano olandese almeno quattro le persone portate in ospedale mentre bilancio ancora provvisorio i soccorritori sono al lavoro fra le macerie in cerca di sopravvissuti non è il momento chiaro quante persone siamo ancora sotto le macerie nei Cosa posso aver causato l’esplosione che ha distrutto diversi piani dell’edificio in chiusura vogliamo a Parigi una quarantina i capi di stato e di governo alla Simona di apertura di Notre Dame de Paris la Cattedrale parigina parzialmente devastato dall’incendio del Aprile 2019 di consegnato la Francia al mondo in appena cinque anni come promesso dal Presidente Macron presenti tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la prende Giorgia Meloni il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump giunto questa mattina nella capitale francese pronto potrebbe anche incontrare nell’occasione il presidente ucraino tedeschi era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le minuti torno la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa