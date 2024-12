Linkiesta.it - Tre proposte concrete per combattere l’antisemitismo, online e offline

A chiunque nega che in Italia ci sia un profondo e radicato antisemitismo bisogna mostrare solo un dato: nel 2023 ci sono stati quattrocentocinquantaquattro episodi di odio contro gli ebrei: un aumento dell’ottantotto per cento rispetto all’anno precedente. È il dato più alto mai registrato dall’Osservatorio suldella Fondazione Cdec. Un numero orribile, segno di un male antico che non solo non muore, ma sa perfettamente adattarsi ai tempi moderni. Se un tempo l’odio antisemita si consumava in discorsi complottisti fatti a porte chiuse, oggi invece viene quasi rivendicato e viaggia veloce sulle autostrade digitali, amplificato dai social network e alimentato da eventi geopolitici come il pogrom del 7 ottobre da parte del gruppo terroristico palestinese Hamas.Roma, Milano, Firenze e Napoli sono i principali teatri di questa vergogna, che alterna le sue manifestazioni