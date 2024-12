Oasport.it - Startlist Mass start maschile biathlon Kontiolahti 2024: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 8 ottobre (ore 14.30) andrà in scena ladi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. Si conclude la lunga settimana in Finlandia con la gara che prevede la partenza in linea, a cui partecipano trenta atleti: saranno impegnati in quattro passaggi al poligono (due serie in piedi e due serie a terra) e 15 km di fondo, pronti a darsi battaglia per i piazzamenti sul podio.L’Italia si affiderà a Tommaso Giacomel e Didier Bionaz, che dopo la buona prestazione offerta nella sprint di venerdì cercheranno di conseguire un risultato degno di nota anche in questo evento che chiude la trasferta al Nord. I grandi favoriti della vigilia saranno i norvegesi Johannes Boe, Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim, Vetle Christiansen, Tarjei Boe e i francesi Emielien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude, Antonin Guigonnat.