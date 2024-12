Iltempo.it - Sparata del manager Stellantis su Tavares: "Neanche un cent", scintille in tv

Un confronto serrato quello tra il capo delle risorse umane diGiuseppe Manca a Omnibus e Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di Omnibus su La7 sabato 7 dicembre. Calenda ha intimato più volte al dirigente del gruppo guidato da John Elkann di ammettere gli errori: "Manca dovrebbe chiedere scusa alle persone che lavorano nell'azienda che si sono illuse e che adesso sono a casa oppure prendono 500 euro di tredicesima". Ilha respinto gli attacchi e ammesso solo l'errore di aver mandato una lettera ai dipendenti (anche quelli in cassa integrazione) con agevolazioni per l'acquisto di Maserati, che hanno un prezzo inarrivabile per chi le fa e a maggior ragione per chi è rimasto a casa. Per il resto, ildi John Elkann ha detto che la "strategia diè confermata, che si vada verso l'elettrificazione", ma "se il mercato lo richiederà, saremo in grado di produrre delle versioni ibride".