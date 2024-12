Thesocialpost.it - Romania, la Lega in una nota ufficiale: “Pericoloso annullare voto perché non gradito a Bruxelles o a Soros”

«Lasegue con grande rispetto e viva preoccupazione quanto sta accadendo inildemocraticoil risultato non è, al politicamente corretto e a certi potenti come, è un precedente allarmante e molto». Così il partito guidato da Matteo Salvini in una.Leggi anche: Elezioni, la Corte Costituzionale annulla primo turno delle presidenzialiL’invalidazione delpresidenziale romeno è stata decisa dalla Corte costituzionale di Bucarest a causa di presunte «interferenze russe» a favore del candidato di estrema destra e filo-Putin, Calin Georgescu. Secondo l’intelligence locale, la Russia avrebbe sostenuto una massiccia campagna finanziaria per influenzare giornali e influencer romeni, oltre a orchestrare una spinta social che includeva 85mila tentativi di hackeraggio sui dati elettorali.