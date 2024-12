Ilgiorno.it - Riccardo Chailly riporta "La forza del destino" alla Scala dopo 25 anni

È il nono titolo verdiano che il maestrodirige al Piermarini e l’undicesima stagione scaligera che inaugura.il trittico giovanile (Giovanna d’Arco nel 2015, Attila nel 2018 e Macbeth nel 2021), l’anno scorso aveva scelto per il 7 dicembre un grande titolo, spesso proposto in apertura di stagione, “Don Carlo”. Quest’anno la scelta è stata controcorrente: restituirecittà un’opera che non asolta dal vivo da mezzo secolo. Ladel, d’altronde, è un capolavoro che fa capolino raramente sul cartellone: le ultime esecuzioni risalgono al 1999 conMuti (versione scaligera del 1869) e al 2001 con Valery Gergiev e i complessi del Mariinskij (versione di San Pietroburgo del 1862). L’unica volta che ha aperto la stagione è stato nel 1965, con Gianandrea Gavazzeni sul podio e la regia di Margherita Wallmann.