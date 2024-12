Quotidiano.net - Quotazioni materie prime, sarà un cenone più salato? Lenticchie in generale rialzo

Leggi su Quotidiano.net

Servite a mezzanotte, assieme all’inseparabile cotechino, restano un classico del Capodanno: fin dai tempi dell’antica Roma, le– piccoli legumi il cui aspetto ricorda quello delle monete d’oro - sono simbolo di ricchezza e prosperità. È sulledi mercato di questo cibo beneaugurante – e sulle fluttuazioni di un altro ingrediente fondamentale nella nostra dieta, l’olio extravergine d’oliva - che si concentra il bollettino settimanale di Aretè, società italiana leader nella modellistica per le previsioni sui mercati agroalimentari. Cominciamo proprio dall’olio, commodity per cui la campagna di raccolta 2024/25 si è conclusa, in Italia, circa quindici giorni fa. Trend al ribasso per l’olio europeo, ma fa eccezione quello italiano Ledell'olio extravergine di oliva comunitario (in primis spagnolo) stanno registrando importanti ribassi: -25% sul mercato all'origine di Jaen (città andalusa più nota come ‘capitale mondiale dell’olio d’oliva’, per la sua abbondante produzione) tra inizio ottobre e fine novembre e addirittura -27% sui listini italiani.