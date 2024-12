Ilnapolista.it - Nicola: «Gaetano deve alzare il livello di intensità, è il primo anno che gli vengono date responsabilità»

Leggi su Ilnapolista.it

Davide, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Gianluca; l’ex Napoli non sta rendendo come ci si aspettava.: «? E’ ilche gli»«Abbiamo una rosa importante.non ha giocato titolare solo in alcune gare. Contro il Verona ho optato per una soluzione diversa, e l’evoluzione della stessa mi ha consigliato altro.sta bene,ildi. Per lui è ilin cui gli si sta chiedendo una datacontinuare a lavorare, e le occasioni di certo le avrà».L’ex Napoli lo scorsofu una meteora?Il Corriere dello Sport scrive:Sinora il fantasista ex Napoli non ha inciso come ci si aspettava e come egli stesso avrebbe voluto.