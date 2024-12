Lanazione.it - Natale a Vaiano: eventi, musica e solidarietà tra mercatini e concerti

Leggi su Lanazione.it

Ilè iniziato con magia,. L’atmosfera delle feste è già cominciata dal 1° dicembre con l'apertura della fiera di beneficenza nella sala Capitolare del Chiostro della Badia. Da oggi, si entra nel vivo: alle 15,30 alla Briglia con il "Giulivo’s show". Domani, in sala delle Vasche e nel Cucinone del Chiostro della Badia, ci sarà la mostra dei presepi. Il programma è stato presentato dal sindaco Francesca Vivarelli, insieme alla giunta: "E’ davvero un programma di comunità a cui in tanti hanno portato il loro prezioso contributo, è un modo semplice per lanciare un messaggio di pace, un valore a cui teniamo molto". Idiinizieranno domenica 15 in via Braga e piazza Firenzuola, con unno die il concerto degli Archimossi, prima orchestra itinerante di archi.