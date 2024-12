Lanazione.it - Natale a Massa, un albero di ghiaccio all’Ospedale del Cuore

, 7 dicembre 2024. Si accende ildi Monasterio. Sabato 7 dicembre alle ore 17, nello spazio verde antistante l'ospedale, è stato inaugurato undavvero speciale, donato a Monasterio dall’azienda Binelli Service. Come amano descriverlo i suoi creatori, l’è “un caleidoscopio di cristalli diche si uniscono per creare uno spettacolo unico”: la sua accensione è stata l’occasione perfetta per inaugurare la stagione delle feste., undidelUn pomeriggio magico, accompagnato da canti natalizi eseguiti dai ragazzi della Arts & Musical School, che si è concluso con una golosa merenda a base di biscotti e cioccolata calda, offerta dalla pasticceria Bonotti, e un piccolo dono per tutti i bambini presenti. L’di, una tradizione della famiglia Binelli, è nato da un’idea del fondatore Franco, frigorista appassionato.