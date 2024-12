Spazionapoli.it - Napoli, triplo colpo per gennaio? La fumata bianca ad una sola condizione: i nomi coinvolti

Ilpunta ad un calciomercato importante già a, tre i possibili colpi per rinforzare la rosa: laarriverà ad unaLa debacle in Coppa Italia ha messo in evidenza che la rosa delha bisogno di rinforzi per poter risultare competitiva su più fronti contemporaneamente, specie in vista della prossima stagione. Con l’obiettivo di tornare in Champions League, gli azzurri avranno bisogno di profili validi. Già da, però, la società sta valutando le giuste mosse per dare a Conte una squadra pronta addirittura per vincere subito lo scudetto.Con 24 partite da giocare da qui alla fine della stagione, ilnon avrà bisogno di fare rotazioni folli, ma bisognerà garantire a Conte una squadra all’altezza nel caso in cui uno dei titolari non fosse disponibile.