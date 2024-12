Ilgiorno.it - M5, prolungamento per Monza: extra-costi ancora da coprire. E i tempi si allungano

, 7 dicembre 2024 – Rimane in un’impasse il capitolo metrò a. La Legge di stabilità di Regione Lombardia – approvata dalla commissione Bilancio regionale insieme agli altri documenti finanziari (Bilancio di previsione 2025-27 e Collegato 2025), che verranno discussi nella sessione di bilancio il 17, 18 e 19 dicembre –, ha previsto uno stanziamento di 37,2 milioni all’anno dal 2027 al 2032 per la realizzazione deldella linea di metropolitana M5 da Milano a, per un totale di 196,2 milioni di euro. Ma non sono soldi in più: si tratta della conferma delle risorse già previste nella precedente Legge di stabilità regionale – in tutto 283 milioni di euro che andranno gradualmente a copertura –, che ora vengono “ereditate“. Nessun finanziamento aggiuntivo. Nemmeno nella Manovra di bilancio del Governo.