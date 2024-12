Gamerbrain.net - Lords of the Fallen: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

HexWorks riporta in vita l’iconico universo diof the, catapultandoci in una nuova avventura dark fantasy, ricca di sfide e misteri. Alimentato dall’Unreal Engine 5, il gioco combina una narrazione stratificata con meccaniche diinnovative, offrendo ai fan degli action RPG un’esperienza avvincente e immersiva.of theAmbientato un millennio dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco ci trasporta in un regno devastato dall’eco della sconfitta del dio malvagio Adyr. Sebbene il male sia stato bandito grazie agli eroi semidivini noti come i Giudici, l’ombra di una nuova minaccia incombe: i Rhogar, servitori di Adyr, tornano per vendicare il loro signore. A guidare l’opposizione è un ordine di Crociati Oscuri, di cui il protagonista personalizzabile fa parte.