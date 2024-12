Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: Vonn alle spalle di Brignone e Bassino, inizia gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25la secondacon l’austriaca Cornelia Huetter.17.24 Si protrae ancora l’attesa per l’inizio di-2.17.21-116.30,-217.15. In effetti i tempi ci sembravano un po’ stretti.17.17 In-2partirà sempre con il 41.con il 10,con il 13.17.16 Qualche minuto di ritardo per l’inizio della seconda.17.15 La presenza di atlete comefa sì cheincassi un numero ben maggiore di punti FIS. Il regolamento è molto, molto complesso.17.14 Non c’è sosta. Tra un minuto inizierà-2, salvo ritardi.17.13 Dunque Lindsey24ma a 1.44 da Puchner.17.12 Le altre azzurre: 14ma Federicaa 0.75, 16ma Martaa 0.81, 19ma Sara Thaler, 32ma Vicky Bernardi, 34ma Roberta Melesi.