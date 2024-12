Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: McLaren domina anche in FP3, Ferrari in difficoltà. Alle 15.00 le qualifiche

12.36 La nostra si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per le. 12.32 si conferma estremamente competitiva e resta la grande favorita per monopolizzare la prima fila, mentre sembra in grande almeno sul giro secco e dovrà inventarsi qualcosa di speciale con il set-up in vista delle con temperature più basse. 12.30 BANDIERA A SCACCHI! Finisce qui la FP3 sul circuito di Yas Marina. 12.29 Hamilton completa un ottimo time-attack (al secondo tentativo su questo treno di gomme soft) e si porta in terza piazza a 390 millesimi da Piastri. 12.28 Leclerc si migliora leggermente al secondo tentativo e guadagna una posizione, salendo 8° a 665 millesimi dalla vetta. 12.26 Queste gomme morbide consentono ai piloti un solo giro push, perché al secondo tentativo cominciano a perdere prestazione.