Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: patta senza emozioni, il match è ancora pari sul 5-5

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:39 Per questaè tutto. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata; con ill’appuntamento è per domani alle ore 10:00.12:38 Posizione finale raggiunta dopo 2 ore e 36 minuti.12:37 Possiamo diretimore di smentita che questa è stata la partita più priva di qualunque stimolo possibile e immaginabile dell’intero. Ci si aspettava di più da entrambi, specialmente dopo il giorno di riposo.12:36 33. Ab7 34. Ac4 Ac6 35. Ab3 Ab7 34. Ac4 Ac6per triplice ripetizione di posizione.12:35 31. f6 32. Rd4 h6 33. Ab3. Basti dire che sono rimasti 40 minuti ae 45 aper la quarantesima.12:34 31. b4. Presumibile che ormai si vada solo a giocare per la quarantesima e poi chiuderla qui per oggi.