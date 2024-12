Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano sorprendentemente pensa a lungo in apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:47 La scelta adesso, per, è una: spostare l’Alfiere in g5 oppure giocare Ce4? Sono due piani totalmente diversi, nel primo caso ci sarebbe quasi sicuramente il cambio delle Donne in d1, nel secondo ci sarebbe effettivamente il cambio Cavallo-Alfiere in f4.10:44 Due le partite di altissimo rango giocate con questa posizione, tralasciandone altre sette: Melkumyan-Saric del 2016 (vinta da Melkumyan) e la già citata Portisch-Vaganian del 1991 (patta).10:43 Dopo 25 minuti e 54 secondi,opta per la sicuramente buona, ma senz’altro “disumana”, 10. Ch5.10:41 25 minuti di riflessione per, che infinora non abbiamo praticamente mai visto. Oltre alle linee già viste può essere una scelta a6, ma il problema vero è che in questo caso la posizione è un po’ “ristretta” per il Nero anche a causa del fatto che c’è leggermente meno sviluppo.