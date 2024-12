Secoloditalia.it - La rinascita di Notre Dame: i video più belli e curiosi, dall’apertura delle porte ai selfie con Musk

Una cerimonia suggestiva, carica di simboli e di significato. La riapertura di, a cinque anni dall’incendio del 15 aprile 2019 che la devastò, è davvero il momento in cui “la tristezza e il lutto lasciano il posto alla gioia, alla celebrazione e alla lode”, come ha scritto il Papa nel messaggio fatto recapitare per l’impossibilità di esserci fisicamente. L’apertura, il suonocampane, il gioco di luci sulla facciata, l’applauso di cinque minuti ai vigili del fuoco che quel giorno misero a rischio la loro vita per salvare la cattedrale, le attesissime note dell’organo: tutto racconta di una “dalle ceneri” che parla di storia, radici, senso del sacro e dell’appartenenza. E idella cerimonia aaiutano a capirlo.“ha conosciuto le tenebre, ora ritrova la luce.