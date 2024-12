Ilgiorno.it - Incidente mortale in tangenziale: pedone investito da un'auto perde la vita

Misteriosonelle prime ore di ieri in, dove unha poi perso lain ospedale. Erano le 5,30 quando il quarantenne si trovava a piedi sulla rampa di collegamento tra laOvest e la Nord, uno dei punti dove si verifica il maggior numero di incidenti. Solitamente, però, gli impatti avvengono tra. In questo caso invece la macchina hala persona che si trovava a piedi sulla strada ad alto scorrimento, ovviamente interdetta a pedoni e ciclisti. Stando alla prima ricostruzione, all’alba una Citroen C3 guidata da una ventinovenne che stava per immettersi sullaNord si è improvvisamente trovata davanti il. Al buio, sorpresa dalla presenza dell’uomo che forse non si è neppure accorto del sopraggiungere dell’utilitaria, la ragazza non ha avuto il tempo di frenare, ha preso in pieno il quarantenne che è finito sul cofano, ha mandato in frantumi il parabrezza ed è stato scaraventato a diversi metri di distanza.