Fgl-Zuma Castelfranco sfida Orocash Picco nel girone di ritorno A2

Al via ildidella regoular season per la Fgl-che domani gioca al PalParenti di Santa Croce con fischio d’inizio alle ore 17. L’avversaria è l’contro la quale la squadra di Marco Bracci proverà a dare continuità ai propri risultati e iniziare con il piede giusto questa seconda fase del torneo. Non sarà una gara semplice, perché la rivale è ben attrezzata: all’andata vinse 3-0 nella gara di debutto in A2 delle toscane e attualmente occupa la settima posizione con tre punti in più rispetto alle biancoblù. Le castelfranchesi sono ben consapevoli della posta in palio: un successo pieno significherebbe agganciare lo stesso Lecco in graduatoria e rimescolare le carte della classifica. "Sicuramente la vittoria della scorsa settimana ci ha fatto bene, anche perché abbiamo offerto una prestazione convincente sia sotto l’aspetto del gioco che caratteriale – commenta il libero Melissa Tesi (nella foto) – c’era tanta determinazione e voglia di portare a casa il risultato, lo abbiamo dimostrato sul campo punto dopo punto nonostante qualche momento di difficoltà.