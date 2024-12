Ilrestodelcarlino.it - Festa della Sfogliata a Finale Emilia rinviata per maltempo: nuova data il 22 dicembre

Il meteo atteso per il weekend – che secondo le previsioni di tutti gli operatori del settore sarà caratterizzato da precipitazioni, vento forte e temperature rigide – ha indotto il Comune dia rinviare lo svolgimentotradizionalein programma domenica 8, giorno dell’Immacolata. In accordo con il Comitato Commercianti e Attività Produttive disi è deciso di abbinare, domenica 22, lo svolgimentoalla seconda giornata di iniziative programmate dai commerciantisi. Sarà, quindi, una giornata ricchissima di appuntamenti – il cui programma dettagliato, frutto del coordinamento tra Comitato Commercianti e Amministrazione Comunale, verrà reso noto nella prossima settimana – con distribuzione, camminata dei Babbi Natale (organizzata dal Comitato Commercianti in collaborazione con la Podistica), slitta di Babbo Natale (con il Comitato Carnevale), spettacoli vari, diverse proposte gastronomiche e, in serata, alle ore 21, il Concerto di Natale, offerto dall’Amministrazione Comunale, al Nuovo Cinema Corso con il coro Gospel Soul.