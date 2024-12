Oasport.it - F1, perché è stato cancellato il tempo di Leclerc ad Abu Dhabi. Graziati invece Perez e Piastri

Un fine-settimana da incubi per Charlesa Yas Marina. Il monegasco si era presentato al via dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 con tanta voglia di fare e di lottare, visto che in ballo c’è la conquista del titolo dei costruttori. La Rossa è seconda e insegue la McLaren a -21 e sarebbenecessario fare la differenza fin dalle prime battute.Lo si è fatto, ma in senso contrario. Nella prima giornata di prove libere è arrivata la penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per il cambio della batteria, essendo andato oltre il limite imposto dalla FIA. In altre parole, anche se Charles avesse conquila pole-position quest’oggi, si sarebbe ritrovato a partire 11°.Nel corso del time-attack si è aggiunta un’altra infrazione.è andato oltre i limiti della pista in curva-1: la vettura del ferrarista, infatti, ha oltrepassato la linea bianca e il crono non èritenuto valido.