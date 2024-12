Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le Stelle si ferma e non va in onda stasera: ecco perché e quando ci sarà la Semifinale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladi “con le” slitta. Infatti questa sera Rai Unolascia spazio alla Prima del Teatro alla Scala di Milano. Milly Carluccicomunque presenteanche quest’anno conduce l’evento con Bruno Vespa e Serena Scorzoni. Dunque l’appuntamento con “con le” con lo scioglimento del giallo della ricondi Guillermo Mariotto in giuria, dopo l’assenza improvvisa la scorsa puntata,per sabato 14 dicembre.Rai Uno, Radio3 e RaiPlay: in esclusiva la prima della Scala in 4K – “La Forza del destino” in 4K e? la Prima della Scala che Rai Cultura propone in diretta su Rai 1 il 7 dicembre e che – come per il Don Carlo dello scorso anno – avra? una definizione quattro volte superiore rispetto agli standard televisivi abituali. Sara? quindi una Forza del destino “mai vista” quella proposta dal Direttore musicale Riccardo Chailly e dal regista Leo Muscato per l’apertura di Stagione del primo teatro italiano.