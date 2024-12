Ilgiorno.it - Addio a Guglielmo Invernizzi, storico presidente dell'Anpi Como

Verrà ricordato domani alle 10.30 allo Spazio Gloria di via Varesina, loprovinciale diche ha guidato per ben 18 anni e di cui ora era vice. "Con la sua scomparsa l’perde un punto di riferimento fondamentale che con il suo impegno ha reso più forte e radicata la nostra associazione - il ricordo delprovincialedi, Manuel Guzzon - La segreteria provinciale, il comitato provinciale e tutte le sezionia provincia si associano al dolorea famiglia". Un dolore che ha attraversato tutta l’associazione. "Non soloma anche tutta l’Lombardia perde un punto di riferimento importante - le parole di Primo Minelli, coordinatoreper la Lombardia - un dirigente che ha dato un contributo prezioso alla difesa e piena attuazionea Costituzione nata dalla Resistenza".