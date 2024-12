Ilgiorno.it - A.T.I.R.: il teatro contemporaneo di Serena Sinigaglia torna in scena al Carcano

e Fabio Wolf Nel 1996, sette ragazzi diplomati alla scuola di arte drammatica “Paolo Grassi” fondano A.T.I.R. (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca), nata per dare nuova vita ale diventare uno dei gruppi più riconosciuti e apprezzati in Italia. La produzione è vasta: dai classici della Grecia agli autori contemporanei, dai monologhi agli spettacoli corali, sotto la direzione dell'irrefrenabile. Nel 2007, la compagnia prende la gestione delRinghiera e porta nella periferia sud un nuovo modo di fare, tra la gente e per la gente. Dal 2017, il Ringhiera è chiuso per ristrutturazione e la compagnia migra allegramente per i teatri di Milano a presentare i suoi spettacoli. Attualmente, la direzione è affidata ai talentuosi attori Arianna Scommegna e Mattia Fabris e alla progettista Nadia Fulco.