Tvzap.it - “X Factor”, chi ha vinto la finale: sorpresa al primo posto

Leggi su Tvzap.it

News tv. “X”, chi halaal. Xè un talent show musicale in onda su Now, con repliche su TV8. Dal 2024 alla guida del programma c’è la famosa cantante italiana Giorgia. I quattro giudici di questa edizione, che si è conclusa ieri sera 5 Dicembre 2024, sono stati: Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Scopriamo insieme chi ha2024, nessuno si aspettava quel nome al. ( dopo le foto)Leggi anche: “Amici”, figuraccia di Anna Pettinelli: la regia smaschera una bugiaLeggi anche: Stop a “Sanremo” sulle reti Rai: cosa cambia dal 2026Leggi anche: Coming out in arrivo al Grande Fratello: “Il segreto verrà affrontato”Leggi anche: “Uomini e donne” choc, Maurizio tuona contro Gloria: “Dove mi ha messo le mani”“X”, chi halaalLadi X2024 è andata in onda in diretta da Piazza del Plebiscito, che ha ospitato oltre 16mila persone.