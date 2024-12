Volkswagen il sindacato tedesco a Open | Pronti all’escalation Invece di licenziare taglino bonus ai manager e dividendi agli azionisti

Leggi su Open.online

Lo stato di agitazione che scuoteè solo l’ultimo esempio della profonda crisi che da mesi scuote l’industria automobilistica europea. Il colossofa registrare dati di vendita sempre più deludenti, al pari di tutti gli altri produttori del Vecchio Continente. Per far fronte a questa situazione, l’azienda ha annunciato un maxi-piano di risanamento che passa per la chiusura di tre fabbriche e decine di migliaia di licenziamenti. Un vero e proprio tabù per, che in Germania conta 120mila dipendenti e, soprattutto, non annunciava piani di licenziamento da oltre trent’anni. La risposta dei lavoratori, ovviamente, non si è fatta attendere. Lunedì 2 dicembre si è svolto uno «sciopero di avvertimento» dalla portata storica, a cui hanno preso parte 100mila dipendenti di tutte e nove le fabbriche tedesche del gruppo