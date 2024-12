Quifinanza.it - Voli a metà prezzo per tutti i siciliani, anche non residenti

Ottime notizie per i cittadini. La Regione ha infatti deciso di raddoppiare lo sconto previsto sui. Si passerà, dunque, dal 25 al 50%. Una differenza sostanziale perquelli che desiderano fare ritorno a casa per Natale. Le compagnie aeree rivedono le tariffe al rialzo in questo periodo dell’anno (e non solo), con alcune tratte più colpite di altre. Se è facile recarsi al Nord, non si può dire lo stesso per chi si indirizza verso Sud. Il motivo? L’esodo al rovescio, al fine di ritornare al Meridione per un po’, è ormai un fenomeno sociale ampiamente diffuso. Un’opportunità economica molto ghiotta per i vettori.scontati in SiciliaLa Sicilia va in soccorso dei propri cittadini,dei nativi che risiedono altrove. In vista delle festività natalizie, giunge un aiuto concreto, parte integrante del decreto “Stop caroNatale 2024”.