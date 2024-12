Ilgiorno.it - Visite ed esami oltre i tempi di legge, “l’Asst di Lodi trovi una soluzione o andremo dai magistrati”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Da gennaio a ottobre di quest’anno ci sono arrivate 80 richieste di ricorsi per il mancato rispetto deidied, diamo 15 giorni di tempo al direttore generale di Asstper trovare unao saremo costretti a rivolgerci alla Magistratura”. Andrea Viani, del Coordinamentogiano per la salute, ricorda di aver presentato un esposto collettivo il 24 aprile e una nota integrativa il 7 ottobre “per inquadrare il problema”. “Abbiamo pensato che essendo nuovo il direttore generale, avrebbe avuto bisogno di tempo per verificare la situazione – spiega –. A ottobre però abbiamo capito che tutto è rimasto invariato. Ora gli abbiamo scritto una lettera contestando il criterio utilizzato nella risposta ambigua che ci ha dato. Argomentava il massimo impegno possibile per affrontare la situazione delle liste di attesa, ma solo dal punto di vista quantitativo.