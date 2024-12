Ilrestodelcarlino.it - Violini, contrabbasso e trombone: sul palco la storia del rock

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la sonorizzazione dal vivo del film Nosferatu, oggi alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica è in programma la musica live di Nonetto History of, con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, formazione under 30 fondata da Riccardo Muti nel 2004. In repertorio canzoni che hanno fatto ladelarrangiate per archi e corno, una versione che cambia del tutto il classico modo in cui si è abituati ad ascoltare questo genere musicale e, in particolare iconici brani come quelli dei Rolling Stone e dei Queen, nonché dei Pink Floyd, dei Beatles e di molti altri. Inedita la formazione che vede in scena: tre, Adamo Rossi, Elena Sofia Ferrante, Martina Rossetti, due viole, Francesco Zecchi e Carolina Paolini, altrettanti violoncelli, Matteo Bodini, Mariachiara Gaddi, un, Giovanni Ricciardi e un, Claudio Cavallin che ha curato gli arrangiamenti.