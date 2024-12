Lapresse.it - Ubs, aumentano i super-ricchi nel mondo

Il numero di miliardari è salito a quota 2.682 da 1.757 negli ultimi 10 anni. È quanto emerge dalla decima edizione dell’Ubs Billionaire Ambitions Report, che analizza il patrimonio di oltre 2.500 miliardari nelle Americhe, in Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) e in Apac (Asia Pacifico), con particolare attenzione agli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni, i miliardari hanno sovraperformato i mercati azionari globali e il loro patrimonio complessivo è aumentato del 121%, passando da 6.300 miliardi di dollari a 14.000 miliardi di dollari. I miliardari statunitensi sono quelli che hanno accumulato più ricchezza nel 2024, rafforzando il ruolo del paese come centro per gli imprenditori miliardari di tutto il. La ricchezza dei miliardari del settore tech è aumentata più rapidamente, seguita da quella dei miliardari del settore industriale.