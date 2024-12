Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità navette bus gratuite intensificazione del trasporto pubblico e orario più lungo per le zone alimitato di urne di centro e Tridente sono gli elementi principali del piano della mobilitàper le festività natalizie in vigore da Domani e sino al 6 gennaio i dettagli sumobilita.it le altre notizie domenica per la festività dell’Immacolata cerimonia alla presenza del papà sono in programma Santa Maria Maggiore a Piazza mignanelli sotto il profilo della viabilità tra le 12 e le 17 circa domenica ci saranno chiusure alsu piazza Santa Maria Maggiore via del Tritone via del traforo nella zona di Piazza di Spagna Piazza mignanelli le limitazioni alla circolazione saranno alle 10 possibili deviazioni per 22 linee di bus è possibile chiusura dalle 12 sempre di domenica della stazione metro di spagna ancora domenica accensione dell’albero di Natale a Piazza del Popolo con chiusura ala partire dalle ore 15 i dettagli sono sulmobilita.