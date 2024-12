Tvzap.it - Terribile scontro tra auto e moto, poi la triste scoperta: chi è la vittima

Leggi su Tvzap.it

tranella mattinata di oggi, venerdì 6 dicembre 2024. Per il giovane in sella allapurtroppo non c’è stato nulla da fare. Il centauro ha perso la vita per le gravi ferite riportate in seguito all’impatto con l’. (Continua.)Leggi anche: Perde il controllo dellae si schianta: la reazione del figlio è agghiaccianteLeggi anche: Strage in Ucraina,incidente d’: morte almeno 27 personetra: muore centauroOggi c’è stato unincidente nel nostro paese. Un giovane in sella ad una Ducati Monster si è scontrato con un’utilitaria Toyota guidata da una donna di 41 anni. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Per il centauro purtroppo non c’è stato niente da fare. Le ferite riportate nel sinistro sono state troppo gravi.