Thesocialpost.it - Roma, palazzo a rischio crollo: accertamenti in corso, bus deviati e traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Un edificio adi, attualmente privo di residenti. Nelle immediate vicinanze, un altroè oggetto di controlli, che ospita tre famiglie e diverse attività commerciali. Sono inper stabilire la sicurezza della struttura e, se necessario, si procederà all’evacuazione. Queste operazioni si stanno svolgendo da questa mattina, venerdì 6 dicembre, in largo Gregorio XIII. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale.Leggi anche: “Tossine nella farina, non mangiate questi prodotti”: l’allerta del ministero, fate attenzioneSabrina Giuseppetti, presidente del municipio XIII, ha dichiarato in un comunicato: “I vigili del fuoco, insieme alla protezione civile diCapitale, all’ufficio tecnico del Municipio XIII e alla polizia locale, stanno effettuando verifiche.