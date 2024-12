Ricerca Bruxelles finanzia l’eccellenza | batteri in laboratorio e IA anti-incendio

Leggi su Ildenaro.it

Dalle gemelle digitali delle foreste per gestire gli incendi con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale alo costruito inutilizzando solo 19 amminoacidi per costruire le proteine di cui ha bisogno: sono queste alcune delle ricerche di alto impatto che il Consiglio Europeo per laha scelto dire con 678 milioni di euro. Gli Erc Consolidator Grant sono, infatti,menti mirati a sostenere scienziati di eccellenza per aiutarli a consolidare i propri gruppi di lavoro indipendenti e a sviluppare i loro progetti più promettenti. Sono però più numerosi i progetti eccellenti che per la presidente dell’Erc Maria Leptin avrebbero meritato unmento. “Questo spreco di talenti – ha detto . può essere affrontato solo aumentando gli investimenti nellain Europa”.