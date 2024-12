Liberoquotidiano.it - Presentata 'Navigard', piattaforma tecnologica di Polizia e Autostrade per l'Italia per la sicurezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 6 dic. (Adnkronos) -per l'di Stato puntano sullae sulle strategie dirette a garantire la libertà di movimento ed una protezione migliorata da tecnologie evolute ed integrate. Aspi implementa la sua strategia, prevista dal Piano di Trasformazione aziendale teso a produrre valore economico e sociale investendo in infrastrutture all'avanguardia.oggi dal Direttore della Direzione Centrale delle Specialità delladi Stato Prefetto Renato Cortese e dall'Amministratore Delegato diper l', Roberto Tomasi, la, sviluppata da Movyon centro dell'innovazionedel Gruppo, offre soluzioni dedicate allastradale che raccolgono, elaborano e rendono disponibili dati per un monitoraggio evoluto dei comportamenti e degli eventi stradali, nel rispetto della normativa sulla privacy.