Pistoia, novità Rsa a Vicofaro. Il progetto prende forma Due strutture per anziani e restyling del quartiere

, 6 dicembre 2024 – Il procedimento del Suap, ovvero l’ufficio tecnico del Comune, ha dato il via libera ufficiale due giorni fa: dopo l’invio della richiesta da parte del proprietario dell’area, ovvero la Carron Cav. Angelo Spa già operativa in altri progetti nella nostra provincia che per ora però si muovono maggiormente a rilento (leggasi l’ex ospedale Caselli a Quarrata ed un’altra Rsa a Serravalle), c’è l’ok del permesso a costruire due Residenze Sanitarie Assistenziali della zona di via Giuseppe Donati neldi. Una nuova area che garantirà 160 posti a disposizione della collettività grazie alla costruzione di dueadiacenti da 80 posti ciascuna. I tempi della burocrazia, e del rilascio dei permessi, vanno pertanto avanti e si avvicina sempre di più, comunque, il momento dell’arrivo delle ruspe e degli operai per la realizzazione di uno dei cantieri più impattanti per tutta la città negli ultimi anni.