Terzotemponapoli.com - Percassi: ”Atalanta da Scudetto? Siamo appena all’inizio”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’amministratore delegato dell’Lucaha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Sky’ a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Milan, anticipo della 15esima giornata di Serie A: “Quest’anno è partito molto bene, mapartiti. Il campionato è un percorso molto lungo, come sempre ogni partita sarà molto difficile e competitiva. Stasera affronteremo una grande del calcio italiano e per fare punti servirà la migliore”.Ci si accontenterebbe anche di un pareggio?“Sono partite che si giocano sui dettagli, per noi ogni punto ha un risultato importante. Vedremo quale sarà il risultato della partita”.Cosa siete pronti a fare per certificare il cambio di status?“In questi anni l’ha ottenuto risultati straordinari pensando partita dopo partita e anche quest’anno il nostro approccio è il medesimo, guai a cambiare il modo di fare.